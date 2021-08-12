Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по иску сопредседателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука к Украине. Он считает, что власть преследует его по политическим мотивам. Иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства». Депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что если ЕСПЧ примет решение в пользу Медведчука, тогда это может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента.
Ключевой момент состоит еще и в том, что власть таким образом свои проблемы не решает, подчеркнул эксперт.
«Тарифная проблема никуда не исчезла, мирные переговоры по Донбассу сами видите, в каком состоянии. Если изначально СНБО и санкции рассматривались властью как некая политическая виагра для рейтинга, то сейчас эта виагра уже не работает. Наоборот, действия власти в контексте «Оппоплатформы» общество воспринимает в духе «Ага, это и есть альтернатива, если против них применяют действия»», — уточнил Якубин.
Если суд все же примет решение в пользу Развал дела Медведчука вполне возможен, учитывая процедурные моменты, в которых напутала сторона обвинения, и высока вероятность того, что начнется падение всех этих процессов, которые выстраивал Зеленский, заключил собеседник издания.
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