Украинская власть не рассчитывала, что нахождение Виктора Медведчука под арестом затянется надолго, и теперь это уже играет против нее самой. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Виктора Медведчука к Украине. Он считает, что власть преследует его по политическим мотивам. Иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства». Депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что если ЕСПЧ примет решение в пользу Медведчука, тогда это может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента.

Ключевой момент состоит еще и в том, что власть таким образом свои проблемы не решает, подчеркнул эксперт.

«Тарифная проблема никуда не исчезла, мирные переговоры по Донбассу сами видите, в каком состоянии. Если изначально СНБО и санкции рассматривались властью как некая политическая виагра для рейтинга, то сейчас эта виагра уже не работает. Наоборот, действия власти в контексте «Оппоплатформы» общество воспринимает в духе «Ага, это и есть альтернатива, если против них применяют действия»», — уточнил Якубин.

Если суд все же примет решение в пользу Развал дела Медведчука вполне возможен, учитывая процедурные моменты, в которых напутала сторона обвинения, и высока вероятность того, что начнется падение всех этих процессов, которые выстраивал Зеленский, заключил собеседник издания.

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