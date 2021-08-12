Украинская власть в вопросе преследования Виктора Медведчука будет тянуть время, сколько это возможно. Но проблема в том, что судебная система так долго функционировать тоже не может. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Виктора Медведчука к Украине. Он считает, что власть преследует его по политическим мотивам. Иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства». Депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что если ЕСПЧ примет решение в пользу Медведчука, тогда это может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента.

То, что Верховный суд отменил указ Зеленского по отстранению главы КС Тупицкого уже свидетельствует о том, что начинается некая фронда внутри судебной системы, когда судьи не хотят быть участниками политических заказов, подчеркнул эксперт.

«Более того, история с Чаусом тоже будет влиять на судебную систему. Судьи смотрят на Чауса, который считался лояльным для всех режимов, и они не хотят себе такой судьбы. Они не хотят быть политическими исполнителями и следовать в фарватере власти. Я уже не говорю о том, что со стороны власти и так идет накал критики в адрес не до конца подконтрольной ей судебной системы», — указал Якубин.

По его мнению, власть не рассчитывала, что нахождение Медведчука под арестом затянется надолго, и теперь это уже играет против самой власти, и это воспринимается так, что у власти нет доказательств и что это просто попытка продолжать досудебную линию.

Развал дела Медведчука вполне возможен, учитывая процедурные моменты, в которых напутала сторона обвинения, и высока вероятность того, что начнется падение всех этих процессов, которые выстраивал Зеленский, заключил собеседник издания.

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