Понятно, что домашний арест мешает Виктору Медведчуку заниматься политической деятельностью. Но недавно была опубликована КМИСовская социология о том, что ОПЗЖ — вторая по популярности партия в стране. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Иск Медведчука в ЕСПЧ может обрушить власть Зеленского по принципу домино © Facebook, Алексей Якубин Виктора Медведчука к Украине. Он считает, что власть преследует его по политическим мотивам. Иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства». Депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что если ЕСПЧ примет решение в пользу Медведчука, тогда это может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента.

Эксперт считает, что власть рассчитывала путем досудебных санкций и закрытия телеканалов ударить и по Медведчуку, и по «Оппозиционной платформе», но вместо этого получился выстрел себе в ногу.

«Власть рассчитывала, что суд над Медведчуком не будет занимать столько времени. Она рассчитывала, что Медведчук уедет из страны, а он никуда не уехал. И сейчас мы наблюдаем своеобразную импровизацию со стороны власти, и это уже играет против нее», — подчеркнул Якубин.

У власти нет какого-то плана, кроме как затянуть дело даже на стадии досудебного рассмотрения, потому что если дело дойдет до рассмотрения по сути, то судя по тому, как вела себя сторона обвинения, видно, что у нее никаких доказательств нет. И она будет тянуть время насколько это возможно, заключил собеседник издания.

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