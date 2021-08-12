На Украине сейчас прописана настолько сложная процедура проведения импичмента, что это вряд ли возможно в принципе. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Виктора Медведчука к Украине. Он считает, что власть преследует его по политическим мотивам. Иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства». Депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что если ЕСПЧ примет решение в пользу Медведчука, тогда это может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента.

Эксперт отметил, что нынешняя власть приняла закон об импичменте, но они просто скопировали процедуры, которые прописаны в Конституции, и без некоего нового большинства в парламенте очень сложно представить, что его вообще можно организовать.

«Если эта ситуация повлияет на большинство или поменяется состав парламента, возможны разные варианты. Но судя по той конфигурации, которая есть сейчас, без изменения политической ситуации в стране это маловероятно. Потому что там прописаны такие квалификационные уровни, что нужен и такой-то процент большинства, а потом еще такой-то процент большинства», — указал Якубин.

Процедуру импичмента в украинских условиях организовать невозможно. Она как бы есть, но она невыполнима, заключил собеседник издания.

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