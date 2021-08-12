Транзит газа через украинскую ГТС будет, но он будет в объёмах, которые позволят сохранить ее в рабочем состоянии. Не больше, не меньше. Это порядка 40 млрд кубов газа, плюс, возможно, немцы будут использовать украинские газовые хранилища. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На большее Украина в данной ситуации претендовать не может, поскольку Германия никогда не откажется от завершения строительства «Северного потока-2», подчеркнул эксперт.

«Я боюсь, что Украина может зайти в этих спорах и требованиях настолько далеко, что немцы просто махнут рукой и на украинскую газотранспортную систему. Если сейчас ещё есть возможность убедить их инвестировать в украинскую ГТС для поддержания её рабочего состояния, то, я думаю, если будет продолжена такая же бездарная политика, украинцы могут остаться и без этого», — полагает Килинкаров.

При этом надо признать, что Германия в отличие от России рассматривает украинскую газотранспортную систему как стратегически важный объект для обеспечения своей стратегической безопасности, заключил собеседник издания.

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