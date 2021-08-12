В июле США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину. Обе стороны обязались поддерживать переход украинского энергетического сектора на экологичные ресурсы. Также Германия и США договорились наложить санкции на Россию, если она попытается использовать газопровод для политического давления.
На большее Украина в данной ситуации претендовать не может, поскольку Германия никогда не откажется от завершения строительства «Северного потока-2», подчеркнул эксперт.
«Я боюсь, что Украина может зайти в этих спорах и требованиях настолько далеко, что немцы просто махнут рукой и на украинскую газотранспортную систему. Если сейчас ещё есть возможность убедить их инвестировать в украинскую ГТС для поддержания её рабочего состояния, то, я думаю, если будет продолжена такая же бездарная политика, украинцы могут остаться и без этого», — полагает Килинкаров.
При этом надо признать, что Германия в отличие от России рассматривает украинскую газотранспортную систему как стратегически важный объект для обеспечения своей стратегической безопасности, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.