Чтобы решить выйти из нынешнего кризиса, Украине лучше и безболезненнее всего было бы ещё раз провести какую-то «цветную революцию», но на этот раз она должна быть обращена на Восток — к традиционному братству и взаимодополняемой экономике. Об этом рассказал руководитель портала ФРОНТАЛ.РС (Баня-Лука) Даниел Симич в интервью изданию Украина.ру

Даниэл Симич: кто он © jahorinaforum.com

«Конечно, я не нахожусь в Киеве и не знаю, возможно ли это, хотя вследствие недовольства местными политиками украинская политика сведена до уровня реалити-шоу. Таким электоратом легче всего манипулировать путем краткосрочного вливания денег через так называемые НПО. Однако совершенно очевидно, что разворот Киева в сторону США, ЕС и НАТО, военное и разведывательное присутствие этих стран на Украине приносит ей только зло, да ещё и в чужих интересах», — подчеркнул Симич.

Подобно тому, как бомбардировка Республики Сербской в 1995 году была подготовкой к бомбардировке Сербии в 1999-м, всё это было увертюрой к череде «цветных революций» на постсоветском пространстве, которые приобрели цвет крови на Украине и в Белоруссии, а теперь им хочется распространить этот опыт и на саму Россию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.