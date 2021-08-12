Запад строит гибридную идентичность и мировоззрение на основе антисербской политики коммунистического режима Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) и его лидера — хорвата Иосипа Броз Тито. Об этом рассказал руководитель портала ФРОНТАЛ.РС (Баня-Лука) Даниел Симич в интервью изданию Украина.ру

Даниэл Симич: кто он © jahorinaforum.com

«Черногорский язык» и «нация» основаны на неприязни к сербам, несмотря на то что черногорцы всегда считали себя гордыми сербами, цель этой политики — перекрыть Сербии выход к морю и полностью её расчленить, пояснил эксперт.

«Украина же задумывалась как вассал и колония в германоцентричном ЕС. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время это своего рода «Остланд», создание которого планировал Адольф Гитлер, за исключением того, что у немцев больше нет прироста населения. Однако они по-прежнему нуждаются в рынках сбыта и дешёвой рабочей силе», — указал Симич.

Чтобы решить проблему во всей Украине, то есть выйти из нынешнего кризиса, лучше и безболезненнее всего было бы ещё раз провести какую-то «цветную революцию», но на этот раз она должна быть обращена на Восток — к действительно дружественным странам, к традиционному братству и взаимодополняемой экономике, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.