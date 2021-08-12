В ноябре 1995 года было заключено Дейтонское соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Дейтонская модель предполагает сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов — боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов. Коллективным главой государства является Президиум БиГ, состоящий из трех членов — по одному представителю от каждого из трех государствообразующих народов.
«Черногорский язык» и «нация» основаны на неприязни к сербам, несмотря на то что черногорцы всегда считали себя гордыми сербами, цель этой политики — перекрыть Сербии выход к морю и полностью её расчленить, пояснил эксперт.
«Украина же задумывалась как вассал и колония в германоцентричном ЕС. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время это своего рода «Остланд», создание которого планировал Адольф Гитлер, за исключением того, что у немцев больше нет прироста населения. Однако они по-прежнему нуждаются в рынках сбыта и дешёвой рабочей силе», — указал Симич.
Чтобы решить проблему во всей Украине, то есть выйти из нынешнего кризиса, лучше и безболезненнее всего было бы ещё раз провести какую-то «цветную революцию», но на этот раз она должна быть обращена на Восток — к действительно дружественным странам, к традиционному братству и взаимодополняемой экономике, заключил собеседник издания.
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