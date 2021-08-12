«Это (Украина. — Ред.) крайне нестабильное формирование. Крым уже в составе Российской Федерации, народные республики Донбасса претендуют на независимость, и я даже не могу понять, на каком основании кто-то может требовать членства Украины в НАТО или Евросоюзе», — подчеркнул он.
Ранее украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов ЕС и НАТО из-за боязни военной мощи страны. Якобы они опасаются, что из-за военной мощи Украины это приведет к усилению Восточной Европы, которая будет доминировать над Европой Западной.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.