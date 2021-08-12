Украина не может стать членом НАТО и Евросоюза, потому что это фактически несуществующее государство. Об этом финский политолог и правозащитник Йохан Бекман сказал в интервью изданию Украина.ру

Шмыгаль пообещал членство Украины в ЕС и НАТО уже через 5-10 лет © Facebook, Денис Шмигаль

Ранее украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов ЕС и НАТО из-за боязни военной мощи страны. Якобы они опасаются, что из-за военной мощи Украины это приведет к усилению Восточной Европы, которая будет доминировать над Европой Западной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.