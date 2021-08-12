Сергей Снежкин режиссер «Белой гвардии» и «Похороните меня за плинтусом», председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России. В Госкино Украины объяснили запрет «Белой гвардии» тем, что в картине демонстрируется «презрение к украинскому языку, народу и государственности».
«Однажды я смотрел давным-давно плохую польскую картину, действие происходит в 1946 году, там была сцена, когда армия Крайова воюет с армией Людовой, и в итоге после боя офицер докладывает старшему офицеру о том, что «здесь лежат наши, а вот там враги». И этот офицер старший начинает плакать: «Где здесь чужие, где враги?». Теперь рядом Украина, где уничтожают украинцы друг друга, там не плачут, там, извините, ролик делают с помощью компьютерной графики. Это же все закончится печально, плачевно, озверением. Мы уже это наблюдаем», — категоричен он.
Снежкин отметил, что запрет его «Белой гвардии» можно объяснить только тем, что украинская власть не может запретить булгаковские тексты, и поэтому переключилась на запрет их экранизации.
Собеседник издания также отметил высочайшее качество украинских актеров второго плана, которые были задействованы на съемках картины, и которые оказались очень работоспособными и профессиональными.
Полностью интервью можно прочитать здесь.