Студия Довженко в Киеве представляла собой печальное зрелище, как будто Люфтваффе только что отбомбилось. Сейчас ее восстановили как идеологический центр, где штампуют чудовищного качества картины про героев украинской армии, которые из одного автомата «косят этих животных». Об этом рассказал кинорежиссер Сергей Снежкин в интервью Украина.ру

Сергей Снежкин: кто он © Сергей Снежкин/Фейсбук

«Однажды я смотрел давным-давно плохую польскую картину, действие происходит в 1946 году, там была сцена, когда армия Крайова воюет с армией Людовой, и в итоге после боя офицер докладывает старшему офицеру о том, что «здесь лежат наши, а вот там враги». И этот офицер старший начинает плакать: «Где здесь чужие, где враги?». Теперь рядом Украина, где уничтожают украинцы друг друга, там не плачут, там, извините, ролик делают с помощью компьютерной графики. Это же все закончится печально, плачевно, озверением. Мы уже это наблюдаем», — категоричен он.

Снежкин отметил, что запрет его «Белой гвардии» можно объяснить только тем, что украинская власть не может запретить булгаковские тексты, и поэтому переключилась на запрет их экранизации.

Собеседник издания также отметил высочайшее качество украинских актеров второго плана, которые были задействованы на съемках картины, и которые оказались очень работоспособными и профессиональными.

Полностью интервью можно прочитать здесь.