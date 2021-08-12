Запрет на Украине телесериала «Белая гвардия» по произведению Михаила Булгакова можно воспринимать как полное оскотинивание. Об этом рассказал кинорежиссер Сергей Снежкин в интервью изданию Украина.ру

Сергей Снежкин: кто он © Сергей Снежкин/Фейсбук Сергей Снежкин режиссер «Белой гвардии» и «Похороните меня за плинтусом», председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России. В Госкино Украины объяснили запрет «Белой гвардии» тем, что в картине демонстрируется «презрение к украинскому языку, народу и государственности».

«Знаете, я должен сказать, что в первый раз я оказался в Киеве, когда приехал на выбор натуры для «Белой гвардии». Это такая «лужковская Москва», с небоскребами, роллс-ройсами в центре, с разрушением исторических памятников. Отъезжаешь на тридцать километров в сторону — нищета и забвение. А ведь Булгаков трактовал Киев как Иерусалим, как великий город с висячими садами, с великими людьми…», — вспоминает он.

Снежкин также отметил высочайшее качество украинских актеров второго плана, которые оказались очень работоспособными и профессиональными.

Собеседник издания добавил, что во время съемок фильма с подлостью и хамством он столкнулся один раз всего, когда он зашел в кафе и попросил чашку кофе, а какая-то девица сказала, что «здесь Украина, и здесь говорят на украинском языке».

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