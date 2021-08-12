Состояние кинематографа, особенно сериального, делает из режиссера лакея, который выполняет волю ничтожеств по сути, бескультурных, так называемых продюсеров. Об этом рассказал кинорежиссер Сергей Снежкин в интервью изданию Украина.ру

Сергей Снежкин: кто он © Сергей Снежкин/Фейсбук

Сейчас Фонд кино — как несчастные хрюшки перед корытом, которое им вынесли из Минкульта, они расталкивают друг друга, за какие-нибудь несчастные двадцать миллионов, на которые по определению невозможно снять кино, сетует эксперт.

«А еще и критерии выдачи этих денег непонятные, непрозрачные! Для того чтобы это исправить, надо немедленно восстановить государственные студии, потому что только они внутри, с мощной редактурой, с художественным советом, с атмосферой смогут воспитать режиссеров. Торговец бараньими тушами не может создать эту среду», — подчеркнул Снежкин.

По его мнению, столько денег было за эти десятилетия выделено Фонду кино, что на эти деньги можно построить второй Крымский мост.

«Но Крымский мост — дорога жизни, а что бегает по этому Фонду кино? Создана лишь бледная калька, очень убого списанная с американского кино! Вы посмотрите на лексику — «тизер», «кризер», «шмизер», это какой-то собачий язык», — категоричен режиссер.

Сегодня в России есть два вида кинематографа: американский и что-то отдаленно похоже, карикатурно на американское, которое называется российским кинематографом, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.