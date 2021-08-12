Сергей Снежкин режиссер «Белой гвардии» и «Похороните меня за плинтусом», председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России.
Сейчас Фонд кино — как несчастные хрюшки перед корытом, которое им вынесли из Минкульта, они расталкивают друг друга, за какие-нибудь несчастные двадцать миллионов, на которые по определению невозможно снять кино, сетует эксперт.
«А еще и критерии выдачи этих денег непонятные, непрозрачные! Для того чтобы это исправить, надо немедленно восстановить государственные студии, потому что только они внутри, с мощной редактурой, с художественным советом, с атмосферой смогут воспитать режиссеров. Торговец бараньими тушами не может создать эту среду», — подчеркнул Снежкин.
По его мнению, столько денег было за эти десятилетия выделено Фонду кино, что на эти деньги можно построить второй Крымский мост.
«Но Крымский мост — дорога жизни, а что бегает по этому Фонду кино? Создана лишь бледная калька, очень убого списанная с американского кино! Вы посмотрите на лексику — «тизер», «кризер», «шмизер», это какой-то собачий язык», — категоричен режиссер.
Сегодня в России есть два вида кинематографа: американский и что-то отдаленно похоже, карикатурно на американское, которое называется российским кинематографом, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.