Частое употребление кофе, какао, крепкого чая, газированных напитков и других продуктов, содержащих кофеин, способствует образованию целлюлита. Об этом на днях сообщила диетолог Елена Кален в своем Instagram

ВОЗ рассказала, какие напитки нельзя пить в жару © pixabay

К группе продуктов, влияющих на изменение подкожно-жирового слоя, следует также отнести те, что содержат сахар. В результате синтеза инсулина образуется жир, при этом сахар параллельно повреждает стенки сосудов, тем самым прокладывая «дорожки» для целлюлита.

Похожим образом на организм действуют соль, фастфуд и полуфабрикаты, их основное негативное действие заключается в нарушении кровообращения.

А настоящим «закрепителем» жира становится алкоголь, он стимулирует выработку эстрогена.

По мнению диетолога, для избавления от целлюлита не достаточно просто перестать употреблять те или иные продукты, необходим комплексный подход. По словам врача, следует регулярно делать процедуры обёртывания, массаж, принимать контрастный душ, больше двигаться и высыпаться.