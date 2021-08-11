По словам министра, это произойдет после завершения первого этапа реформы высшего образования. Но получать такие деньги смогут не все.
«(Это случится — ред.), когда будет запущен Президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования», — сказал Шкарлет.
Он также напомнил, что с 1 января зарплаты преподавателей уже выросли на 20%. Второе увеличение, на 9%, готовится в декабре.
В конце 2022 года, отметил Шкарлет, планируется увеличить зарплаты преподавателей еще на 10%.