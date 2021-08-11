Зарплаты некоторых преподавателей на Украине могут повысить до 4 тысяч долларов (более 290 тыс.руб.) Об этом заявил глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает «Сегодня» 11 августа

Повышения зарплат не будет: глава украинского Минфина опозорился в прямом эфире © commons.wikimedia.org, Міністерство фінансів України

«(Это случится — ред.), когда будет запущен Президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования», — сказал Шкарлет.

Он также напомнил, что с 1 января зарплаты преподавателей уже выросли на 20%. Второе увеличение, на 9%, готовится в декабре.

В конце 2022 года, отметил Шкарлет, планируется увеличить зарплаты преподавателей еще на 10%.