«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении МИД РФ.
По мнению представителей ведомства, на Украине пытаются создать видимость широкой поддержки маневров и зачастую существенно завышают число стран-участниц военных учений.
«Обратили внимание на то, что украинцы пытаются создать видимость широкой поддержки международных маневров и зачастую существенно завышают число стран-участниц военных учений. Так, в завершившихся 10 июля "Sea Breeze" реально принимало участие не 32 страны, как декларировал официальный Киев, а значительно меньше — многие страны направляли на них лишь своих военных атташе в качестве наблюдателей, либо вовсе участвовали по видеосвязи», — говорится в сообщении.
Такой информационный фон, считают в МИД РФ, способствует укреплению в головах украинских военных представления о якобы ведущейся войне с Россией и надежной поддержке этой линии со стороны Запада.