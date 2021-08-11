В Министерстве иностранных дел РФ обеспокоены деградацией ситуации на востоке Украины, где с начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном 11 августа

«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении МИД РФ.

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«Обратили внимание на то, что украинцы пытаются создать видимость широкой поддержки международных маневров и зачастую существенно завышают число стран-участниц военных учений. Так, в завершившихся 10 июля "Sea Breeze" реально принимало участие не 32 страны, как декларировал официальный Киев, а значительно меньше — многие страны направляли на них лишь своих военных атташе в качестве наблюдателей, либо вовсе участвовали по видеосвязи», — говорится в сообщении.

Такой информационный фон, считают в МИД РФ, способствует укреплению в головах украинских военных представления о якобы ведущейся войне с Россией и надежной поддержке этой линии со стороны Запада.