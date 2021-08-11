В России ждут оценок националистических высказываний украинского руководства от европейских чиновников и международных организаций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в среду, 11 августа

«Будем с нетерпением ждать оценок националистических высказываний украинского руководства от европейских политиков, а также международных организаций, отстаивающих права человека, принципы толерантности и недискриминации», — заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что беспокойство вызывает политика Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским.

«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине Тарас Креминь предложил всем не украиноязычным жителям Украины покинуть страну, а президент Украины Владимир Зеленский посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России.

«За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза — куда так стремятся нынешние власти в Киеве — грозит уголовная ответственность», — отметили в ведомстве.

Ранее на Украине был принят закон о коренных народах, в перечень которых не были включены русские.