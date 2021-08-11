«Будем с нетерпением ждать оценок националистических высказываний украинского руководства от европейских политиков, а также международных организаций, отстаивающих права человека, принципы толерантности и недискриминации», — заявили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что беспокойство вызывает политика Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским.
В МИД напомнили, что в начале августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь предложил всем не украиноязычным жителям Украины покинуть страну, а президент Украины Владимир Зеленский посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России.
«За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза — куда так стремятся нынешние власти в Киеве — грозит уголовная ответственность», — отметили в ведомстве.
Ранее на Украине был принят закон о коренных народах, в перечень которых не были включены русские.