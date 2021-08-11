По мнению сенатора Круза, президент США Джо Байден и его администрация «капитулировали» перед Россией в вопросе «Северного потока-2».
«Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не продвинулись вперед, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто игнорирует Конгресс США», — заявил он на заседании.
По словам Круза, окончив строительство трубопровода, Россия начнет получать миллиарды долларов, которые сможет использовать «для вредоносных усилий в Европе и во всем мире».
Действия сенатора раскритиковал председатель комитета по международным делам Сената Боб Мендес. Он призвал не блокировать работу палаты из-за политических разногласий.
В июле США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину. Обе стороны обязались поддерживать переход украинского энергетического сектора на экологичные ресурсы. Также Германия и США договорились наложить санкции на Россию, если она попытается использовать газопровод для политического давления.