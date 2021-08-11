Сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли в качестве протеста заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте. Политики требуют санкций против газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости 11 августа

По мнению сенатора Круза, президент США Джо Байден и его администрация «капитулировали» перед Россией в вопросе «Северного потока-2».

«Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не продвинулись вперед, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто игнорирует Конгресс США», — заявил он на заседании.

«Северный поток - 2»: Германия не будет перекрывать трубопровод, Россия «наказывает» Польшу и Украину, а в США требуют санкций © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Действия сенатора раскритиковал председатель комитета по международным делам Сената Боб Мендес. Он призвал не блокировать работу палаты из-за политических разногласий.

В июле США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину. Обе стороны обязались поддерживать переход украинского энергетического сектора на экологичные ресурсы. Также Германия и США договорились наложить санкции на Россию, если она попытается использовать газопровод для политического давления.