Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что попал в батальон «Азов», так как хотел поработать военным фотографом. Об этом он рассказал в интервью RT, опубликованном 11 августа

«Я туда попал, потому что искал пути поехать, поработать на войне. Потому что долгие годы, и даже после, я хотел работать, в том числе, как военный журналист, работать на фронте и так далее. Это то, что меня притягивало. И даже моё попадание в Украину, в "Азов" было просто связано с тем, что мне удалось договориться, чтобы я просто был как фотограф. При этом подразделении…», — рассказал Протасевич.

Обвинения представителей ЛНР о том, что он кого-то убивал, основатель Nexta назвал откровенным бредом.

«Я не знаю, если честно, в чём они убедились. Заявления они делали совсем какие-то пространные. С учётом того, сколько оттуда звучало вообще по-настоящему каких-то бредовых заявлений, о том, что я там чуть ли не сафари на людей устраивал, за какие-то суммы, что, естественно, является откровенным бредом», — отметил Протасевич.

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Комментируя информацию о нацистах в «Азове», Протасевич заявил, что их там, по его данным, не более 10%.

«Во-первых, думаю, любой человек, который так или иначе знаком с представителями этого подразделения, может сказать, что, во-первых, там каких-то откровенных нацистов или ультраправых, их не более процентов десяти. А во-вторых, опять же, я не могу знать всего. Но я ни разу не видел того, чтобы были там какие-то пытки или жестокие обращения. Я даже там и пленных-то ни разу не видел. Хотя, в общем-то, жил…», — сказал он.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики нашла доказательства причастности Протасевича к боевым действиям в Донбассе. По словам генпрокурора Сергея Горенко, создатель Nexta был вовлечен в деятельность проукраинской группировки «Азов», а также причастен к «зверским убийствам мирных граждан» в Донбассе в 2014-2015 годах и «использованию запрещенных средств и методов войны».