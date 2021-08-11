Заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о возможности развертывания ПВО США на территории Украины нужно расценивать как гипотетический вариант, а не намерение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на брифинге 11 августа

Захарова ответила на украинские заявления о размещении сил ПВО США © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине — это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз», — заявил пресс-секретарь президента Украины.

Он отметил, что не знает, планирует ли Зеленский обсудить вопрос размещения вооружений США на Украине во время визита в Вашингтон.

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резнико заявил, что США могли бы расширить пакет безопасности для Украины и развернуть на ее территории силы ПВО и американские подразделения, поскольку «законодательство Украины это позволяет».