По словам Никифорова, вопрос размещения баз ПВО США на Украине зависит от ряда факторов — консенсуса в украинском обществе, желания НАТО и готовности принять тот факт, что шаги в этом направлении «раздразнят» Россию.
«Я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине — это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз», — заявил пресс-секретарь президента Украины.
Он отметил, что не знает, планирует ли Зеленский обсудить вопрос размещения вооружений США на Украине во время визита в Вашингтон.
Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резнико заявил, что США могли бы расширить пакет безопасности для Украины и развернуть на ее территории силы ПВО и американские подразделения, поскольку «законодательство Украины это позволяет».