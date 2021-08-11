Указ президента Украины Владимира Зеленского об утверждении стратегии коммуникации по вопросам европейской интеграции страны до 2025 года появился на официальном сайте главы государства 11 августа

«Документ имеет цель наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе (НАТО. — Ред.), необходимости внедрения соответствующих реформ в связи с евроатлантической интеграцией нашей страны», — говорится в пояснении.

Захарова ответила на украинские заявления о размещении сил ПВО США © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

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В конце 2014 года парламент Украины внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО, а в июле текущего года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс страны в ЕС и НАТО и одновременное противодействие «агрессивной российской политике».