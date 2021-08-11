«Документ имеет цель наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе (НАТО. — Ред.), необходимости внедрения соответствующих реформ в связи с евроатлантической интеграцией нашей страны», — говорится в пояснении.
В самом указе перечислены четыре этапа работы, в том числе указанное выше информирование целевых аудиторий. В документе также сказано о том, что реализация стратегии будет способствовать повышению эффективности реформ.
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В конце 2014 года парламент Украины внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО, а в июле текущего года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс страны в ЕС и НАТО и одновременное противодействие «агрессивной российской политике».