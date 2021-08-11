Певица пожаловалась, что людей из ее команды пришло мыть дорогу вокруг памятника Богдану Хмельницкому гораздо больше, чем представителей компании Red Bull, автомобили которой вчера сильно загрязнили резиной площадь.
Однако, несмотря на это, артистка пообещала мыть плитку до самого вечера и попросила помочь ей в этом своих поклонников.
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Утром 10 августа в центре Киева вокруг памятника Богдану Хмельницкому неизвестные устроили дрифт на автомобилях с логотипами энергетика Red Bull. В администрации города заявили, что разрешений ни на что подобное не давали и обратились в полицию с просьбой расследовать произошедшее.
Оказалось, что дрифтовали машины в рамках съемки рекламы той самой фирмы, производящей бодрящие напитки, а в одном из авто ездила известная на Украине рэперша Alyona Alyona.
На данный момент известно о том, что по факту инцидента заведено уголовное дело.