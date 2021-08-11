Украинская исполнительница в стиле рэп Alyona Alyona приехала в центр Киева, чтобы очистить дорожную плитку на Софийской площади, где она накануне приняла участие в рекламной съемке компании Red Bull. Видео с места 11 августа опубликовал Telegram-канал Pavlovskynews

Снова Стерненко: российского гонщика-дрифтера не пустили на Украину © Аркадий Цареградцев/Инстаграм

Однако, несмотря на это, артистка пообещала мыть плитку до самого вечера и попросила помочь ей в этом своих поклонников.

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Утром 10 августа в центре Киева вокруг памятника Богдану Хмельницкому неизвестные устроили дрифт на автомобилях с логотипами энергетика Red Bull. В администрации города заявили, что разрешений ни на что подобное не давали и обратились в полицию с просьбой расследовать произошедшее.

Оказалось, что дрифтовали машины в рамках съемки рекламы той самой фирмы, производящей бодрящие напитки, а в одном из авто ездила известная на Украине рэперша Alyona Alyona.

На данный момент известно о том, что по факту инцидента заведено уголовное дело.