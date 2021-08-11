Российскому гонщику-дрифтеру Аркадию Цареградцеву запретили въезд на Украину сроком на три года. Об этом 11 августа у себя в Facebook сообщил бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко

«Недавно писал о том, что Федерация дрифта Украины пригласила в Киев в качестве судьи россиянина Цареградцева, который ранее незаконно посещал оккупированный Крым. Благодаря огласке этого крымнашиста к нам не пустили пограничники и запретили ему въезд на три года», — написал Стерненко.

Рассказал о произошедшем и сам Цареградцев, он опубликовал в соцсетях пост, где написал, что в последней публикации у него должно было быть фото «из Киева — матери городов русских, на фоне тачек и огромной толпы фанатов дрифта из братской Украины», но «волею судеб» у гонщика с женой образовался незапланированный отпуск в Каппадокии.

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Не так давно Стерненко взял на себя полномочия «смотрящего» за звездами: он отслеживает перемещения всех артистов между Россией и Украиной, и в том случае, если что-то идет «не так», требует от СБУ активных действий, что нередко и происходит. Теперь, по всей видимости, нацист решил расширить свои полномочия, занявшись судьбами представителей других профессий.

*Деятельность организации запрещена в РФ