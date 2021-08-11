По словам депутата, основной задачей в настоящее время является стимулирование населения к добровольной вакцинации.
«В данной связи прошу вас рассмотреть дополнительную идею к увеличению числа желающих сделать себе добровольную прививку: предлагаю разработать государственную программу по бесплатному обеспечению привившихся отечественными вакцинами брендированным набором персональной защиты и профилактики заболевания. В такой набор мог бы входить комплект многоразовых масок и антисептиков», — заявил Милонов.
Политик также сообщил, что дизайн маски могла бы разработать крупная отечественная дизайн-студия, чтобы ее ношение было не только модным, но и пропагандировало вакцинацию.
На сегодняшний день в России вакцинировано более 38,9 миллиона человек, из которых завершили вакцинацию 28,3 миллиона.