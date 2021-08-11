Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать государственную программу по бесплатному обеспечению вакцинированных россиян дизайнерскими масками и антисептиками, передает RT 11 августа

Вакцинация нон-грата: вакцинация «Спутником V» закроет россиянам въезд в Евросоюз? © Скриншот из видео Украина.ру

«В данной связи прошу вас рассмотреть дополнительную идею к увеличению числа желающих сделать себе добровольную прививку: предлагаю разработать государственную программу по бесплатному обеспечению привившихся отечественными вакцинами брендированным набором персональной защиты и профилактики заболевания. В такой набор мог бы входить комплект многоразовых масок и антисептиков», — заявил Милонов.

Политик также сообщил, что дизайн маски могла бы разработать крупная отечественная дизайн-студия, чтобы ее ношение было не только модным, но и пропагандировало вакцинацию.

На сегодняшний день в России вакцинировано более 38,9 миллиона человек, из которых завершили вакцинацию 28,3 миллиона.