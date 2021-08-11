В Винницкой области вырастили к торжествам по случаю Дня независимости Украины яблоки с изображением одного из государственных символов страны - трезубца, передает 11 августа «Винница.инфо»

Украинские парашютисты станцуют гопак в небе © Сommons.wikimedia.org/НАТ "Барвінок"

«В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости. Поэтому то, что у нас заказали трезубец, мало удивило», — пояснила предпринимательница Надежда Гладько.

Она отметила, что не может сообщить, кто заказал партию яблок с трезубцами, — это коммерческая тайна.

Чтобы на яблоке осталось изображение, на растущий плод помещают наклейку, которую снимают, когда фрукты поспеют.

«Больше всего популярны яблоки со "смайликами". Ходить по саду, в котором с обеих сторон сотни яблок тебе «улыбаются», — настоящий позитив. Настроение моментально поднимается, кто бы к нам ни пришел. И люди улыбаются в ответ деревьям. За этим интересно наблюдать», — добавила Гладько.

Ранее в Днепропетровской области парашютисты пообещали станцевать в воздухе гопак в честь Дня независимости.