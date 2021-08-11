Украинские парашютисты станцуют гопак в небе
Украинские парашютисты станцуют гопак в небе
© Сommons.wikimedia.org/НАТ "Барвінок"
Как рассказали владельцы яблоневого сада, такой заказ к ним поступил впервые. Ранее клиенты хотели видеть на яблоках «смайлики», надписи I love you и логотипы фирм.

«В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости. Поэтому то, что у нас заказали трезубец, мало удивило», — пояснила предпринимательница Надежда Гладько.

Она отметила, что не может сообщить, кто заказал партию яблок с трезубцами, — это коммерческая тайна.

Чтобы на яблоке осталось изображение, на растущий плод помещают наклейку, которую снимают, когда фрукты поспеют.

«Больше всего популярны яблоки со "смайликами". Ходить по саду, в котором с обеих сторон сотни яблок тебе «улыбаются», — настоящий позитив. Настроение моментально поднимается, кто бы к нам ни пришел. И люди улыбаются в ответ деревьям. За этим интересно наблюдать», — добавила Гладько.

Ранее в Днепропетровской области парашютисты пообещали станцевать в воздухе гопак в честь Дня независимости.

На Украине ко Дню независимости вырастили яблоки с трезубцами
© Надежда Гладько/Винница.инфо
На Украине ко Дню независимости вырастили яблоки с трезубцами
© Надежда Гладько/Винница.инфо