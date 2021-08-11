«Мои любимые! Мы так ждали нашей встречи. Счастлива сообщить, что 16 и 17 августа в Одессе, в клубе Itaka, пройдут два незабываемых шоу, где прозвучат лучшие песни, а также ваши любимые хиты на украинском языке. Считаю дни. Хочу обнять вас моей музыкой», — написала артистка.
Судя по комментариям под ее постом, рады скорому приезду певицы на родину оказались не все.
«Кто вам сказал, что украинцы счастливы? Нет!». «Ложь, украинцы не любят предателей», «Надеюсь, концерты будут сорваны», «Можете не приезжать, тухлыми яйцами забросают», «Надеюсь, наши одесситы запаслись тухлыми яйцами и помидорами», — написали подписчики Лорак.
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Ранее против концертов Лорак и ее коллеги по сцене Светланы Лободы в Одессе выступили местные националисты. В частности, бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко заявил, что «эти две предательницы Украины уже несколько лет не выступают на наших открытых мероприятиях. Они боялись протестов. Однако после успеха Басты они уже потеряли страх».
*Организация, запрещенная в РФ.