Украинская певица Ани Лорак, которая с 2014 года работает в России, на 16 и 17 августа анонсировала два своих концерта в Одессе. Правда вместо реакции радости получила в ответ хейт. Негативные комментарии продолжают появляться на странице исполнительницы в Instagram 11 августа

«Мои любимые! Мы так ждали нашей встречи. Счастлива сообщить, что 16 и 17 августа в Одессе, в клубе Itaka, пройдут два незабываемых шоу, где прозвучат лучшие песни, а также ваши любимые хиты на украинском языке. Считаю дни. Хочу обнять вас моей музыкой», — написала артистка.

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«Кто вам сказал, что украинцы счастливы? Нет!». «Ложь, украинцы не любят предателей», «Надеюсь, концерты будут сорваны», «Можете не приезжать, тухлыми яйцами забросают», «Надеюсь, наши одесситы запаслись тухлыми яйцами и помидорами», — написали подписчики Лорак.

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Ранее против концертов Лорак и ее коллеги по сцене Светланы Лободы в Одессе выступили местные националисты. В частности, бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко заявил, что «эти две предательницы Украины уже несколько лет не выступают на наших открытых мероприятиях. Они боялись протестов. Однако после успеха Басты они уже потеряли страх».

*Организация, запрещенная в РФ.