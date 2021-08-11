Отныне ставка будет делаться на развитие различных видов электрических транспортных средств — вагонов метро, трамваев, а также транспортных средств, работающих исключительно на сжиженном метане или биогазе.
Предполагается, что производить этот экологичный транспорт будут непосредственно на Украине. Для это власти запускают программу по стимулированию отечественных предприятий. К примеру, до 2026 импорт в страну такого транспорта или комплектующих к ним освобождается от налога на добавочную стоимость.
Аналогичный налог и ввозная пошлина на импорт товаров до 2031 года будет отменена для производителей элетротранспорта, а также тех заводов, которые будут модернизировать свое производство под эти цели. Отдельно оговаривается, что эта норма не распространяется на товары из «государства-агрессора», т.е. РФ.
Кроме того, до 2035 года без налогооблажения останется прибыль изготовителей электрического транспорта.
«Принятие этих законов поможет защитить окружающую среду, поскольку будет способствовать снижению уровня загрязнения воздуха, стимулировать увеличение инвестиций в автомобилестроительную, электротехническую отрасль экономики Украины и создание новых рабочих мест», — говорится в указе Зеленского.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
Пока Украина только собирается развивать электрический транспорт, подобная техника уже давно вовсю осваивается в России. В частности, парк электробусов в Москве — самый большой среди европейских городов.