Правительство Греции готово отправить Украине 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZenecа. О договоренностях сообщается на сайте Кабмина Украины 11 августа

Ученые предупредили о почти вдвое повышающем летальность штамме COVID-19 © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поблагодарил Украину за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим коллегам.

«Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин Astra Zeneca», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционных сферах. Кроме того, Шмыгаль поблагодарил правительство Греции за готовность прислать представителя на саммит «Крымская платформа» и празднование Дня независимости Украины.

Ранее более 500 тыс. доз вакцины Astra Zeneca доставили на Украину из Дании.

Кабмин Украины 11 августа объявил о продлении общенационального адаптивного карантина до 1 октября.