«Программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза, а ее основная цель — это безопасность в сфере атомной энергетики, а также энергонезависимость Украины», — написал Шмыгаль.
Украина планирует создать в зоне отчуждения централизованное хранилище отработанного ядерного топлива с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.
Шмыгаль отметил, что ранее Энергоатом тратил на вывоз отработанного ядерного топлива с трех своих АЭС в Россию около 200 млн долларов ежегодно. При этом главное, по его словам, что Украина «больше не будет зависеть от страны-агрессора» в вопросах атомной безопасности.
В апреле Владимир Зеленский присутствовал на церемонии открытия нового хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Он пообещал, что зона отчуждения вокруг АЭС будет преобразована в «зону возрождения».