Кабмин Украины утвердил государственную экономическую программу по обращению с отработавшим ядерным топливом до 2025 года, в которую входит пункт об отказе от его вывоза в РФ. Об этом 11 августа сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«Программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза, а ее основная цель — это безопасность в сфере атомной энергетики, а также энергонезависимость Украины», — написал Шмыгаль.

Украина отказывается хранить отработавшее ядерное топливо в России © ekovolga.com

Шмыгаль отметил, что ранее Энергоатом тратил на вывоз отработанного ядерного топлива с трех своих АЭС в Россию около 200 млн долларов ежегодно. При этом главное, по его словам, что Украина «больше не будет зависеть от страны-агрессора» в вопросах атомной безопасности.

В апреле Владимир Зеленский присутствовал на церемонии открытия нового хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Он пообещал, что зона отчуждения вокруг АЭС будет преобразована в «зону возрождения».