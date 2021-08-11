Епископ отметил, что в последние месяцы «набралось множество случаев притеснения русских людей — в России и вне ее». Также, по его словам, в интернете многократно обсуждалось, как трудно бывает русскому человеку получить гражданство РФ.
«Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку», — предложил епископ.
Ранее в РПЦ сообщили, что на этой неделе по приглашению патриарха Кирилла в Москве принимают мальчика из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный.