Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность уполномоченного при президенте по правам русских, который бы «помогал русскому человеку». Об этом он сообщил 11 августа в своем Telegram

РПЦ рассказала об отказе причащать непривитых россиян © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

«Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку», — предложил епископ.

Ранее в РПЦ сообщили, что на этой неделе по приглашению патриарха Кирилла в Москве принимают мальчика из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный.