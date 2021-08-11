Поток газа, проходящего по газопроводу «Ямал-Европа», утром 11 августа упал в 1,5 раза по сравнению с предыдущим днем. Такую информацию опубликовало издание «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade

Марунич объяснил, правда ли «Газпром» виновен в росте цен на газ в Европе © Украина.ру/Нина Зотина

В начале августа на установке деэтанизации конденсата (оборудование, необходимое для регулировки содержания пропана и этана, повышение уровня которых приводит к потере товарной продукции. — Ред.) первой очереди Уренгойского завода ООО «Газпром переработка» произошел пожар.

Это событие привело к тому, что заводу пришлось полностью остановить прием сырья и, как следствие, существенному снижению добычи «Газпрома», а в итоге — к сокращению потока газа по «Ямалу-Европе» в ФРГ.

Чтобы поставки не прекратились, в компании приняли решение начать экстренный отбор запасов из подземных хранилищ в Европе и России.

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Завод, на котором произошел пожар, входит в Уренгойский газодобывающий комплекс на базе крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. СМИ сообщают о работах, ведущихся по устранению последствий возгорания.