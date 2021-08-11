Ученые предупредили о почти вдвое повышающем летальность штамме COVID-19
Ученые предупредили о почти вдвое повышающем летальность штамме COVID-19
© РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк
Шмыгаль заявил, что эпидемиологическая ситуация на Украине под контролем, однако медики начинают фиксировать рост количества госпитализации тяжелых больных с коронавирусом.

«Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране», — сказал премьер-министр.

По его словам, правительство готовит ковидные больницы, планируется увеличивать темпы вакцинации, кроме того, фонд коек с подведенным кислородом составляет почти 100%.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал, что в стране не будут вновь вводить локдаун, ограничатся адаптивным общенациональным карантином.