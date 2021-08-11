Правительство Украины приняло решение продлить адаптивный карантин в стране до 1 октября, заявил на заседании Кабмина 11 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Трансляция заседания доступна на YouTube-канале Кабмина

Ученые предупредили о почти вдвое повышающем летальность штамме COVID-19 © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

«Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране», — сказал премьер-министр.

По его словам, правительство готовит ковидные больницы, планируется увеличивать темпы вакцинации, кроме того, фонд коек с подведенным кислородом составляет почти 100%.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал, что в стране не будут вновь вводить локдаун, ограничатся адаптивным общенациональным карантином.