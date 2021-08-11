Шмыгаль заявил, что эпидемиологическая ситуация на Украине под контролем, однако медики начинают фиксировать рост количества госпитализации тяжелых больных с коронавирусом.
«Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране», — сказал премьер-министр.
По его словам, правительство готовит ковидные больницы, планируется увеличивать темпы вакцинации, кроме того, фонд коек с подведенным кислородом составляет почти 100%.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал, что в стране не будут вновь вводить локдаун, ограничатся адаптивным общенациональным карантином.