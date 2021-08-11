«ФАС одобрила ходатайство кипрской Valleyton Investments Limited о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности АО «Донской антрацит», ООО «Сулинантрацит» и АО «Шахтоуправление "Обуховская"», — говорится в сообщении.
Компании занимаются добычей и реализацией антрацита. Права на компании передадут заявителю в результате приобретения 100% акций другой кипрской компании — Fabcell Limited.
По мнению экспертов, Ахметов владел угольными активами в Ростовской области, чтобы у него была возможность поставлять уголь на Украину, однако компании не могут это делать, поэтому он решил избавиться от этого актива. Кроме того, у компаний крупные задолженности по кредитам, выданным Сбербанком — $324 млн и $400 млн.
В кипрском реестре владельцем Valleyton Investments указана гражданка Армении Елена Оганесян.