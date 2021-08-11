В начале августа замглавы Нацполиции Украины, начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко написал заявление об отставке.
«Министр внутренних дел представил Ивана Выговского, полковника полиции, руководителем полиции Киева», — сказал Крищенко.
Иван Выговский считается креатурой главы Офиса президента Андрея Ермака. Он работает в МВД с 1999 года. Ранее он был главой следственного управления и заместителем начальника полиции в Николаевской области, затем возглавлял полицию в Полтавской области.