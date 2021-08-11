Сидящим в изоляторе приходится пребывать в камерах полуподвального помещения в антисанитарных условиях: стены и потолок камер покрыты грибком и плесенью, отделка стен отслоилась, пол покрыт грязью, остатками пищи и требует ремонта. Дневной естественный свет и свежий воздух практически отсутствуют. Туалеты непригодны для использования. Постельное белье изношенное и грязное.
Из-за антисанитарии в изоляторе появились полчища грызунов.
В прокуратуре заверили, что неоднократно обращали внимание руководства СИЗО на ситуацию, но ничего не изменилось.
«Европейским судом по правам человека неоднократно констатировались нарушения ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрете пыток лиц в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний, в частности, в государственном учреждении "Винницкое учреждение исполнения наказаний (№ 1)", к которому приравнено необеспечение прав взятых под стражу лиц на надлежащие условия содержания. Однако, несмотря на требования законодательства и предварительные указания прокуратуры, до сих пор не приняты исчерпывающие меры по недопущению аналогичных нарушений прав заключенных с учетом решений Европейского суда по правам человека и обеспечения последних надлежащими условиями содержания», — отметили в прокуратуре.
По результатам проверки прокуроры обязали начальство изолятора безотлагательно устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.