В винницком СИЗО людей держат в условиях, не соответствующих минимальным стандартам обращения с заключенными. Об этом сообщили на днях на сайте местной прокуратуры

Глава Минюста Украины с комфортом отдохнул на нарах в СИЗО © Facebook, Denis Malyuska

Из-за антисанитарии в изоляторе появились полчища грызунов.

В прокуратуре заверили, что неоднократно обращали внимание руководства СИЗО на ситуацию, но ничего не изменилось.

«Европейским судом по правам человека неоднократно констатировались нарушения ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрете пыток лиц в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний, в частности, в государственном учреждении "Винницкое учреждение исполнения наказаний (№ 1)", к которому приравнено необеспечение прав взятых под стражу лиц на надлежащие условия содержания. Однако, несмотря на требования законодательства и предварительные указания прокуратуры, до сих пор не приняты исчерпывающие меры по недопущению аналогичных нарушений прав заключенных с учетом решений Европейского суда по правам человека и обеспечения последних надлежащими условиями содержания», — отметили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуроры обязали начальство изолятора безотлагательно устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.