В начале августа в здание Кабмина Украины ворвался мужчина с гранатой, захватил заложников и заявил, что живым не выйдет. Его удалось отговорить взрывать гранату и вывести из Кабмина. Выяснилось, что это экс-атошник Владимир Прохнич, бывший сапером в батальоне «Айдар».
Прохнича задержали, ему грозит уголовное наказание, но, если его признают невменяемым, он избежит лишения свободы.
Корчинский заявил, что запорожские казаки XVII века были большими беспредельщиками, чем «айдаровцы» и «азовцы».
«В связи с репрессиями патриотов меня очень удивляет реакция большинства сограждан: "Они же все рэкетиры" или "Как можно было прийти с гранатой в Кабинет министров". Это говорят люди, которые увлекаются казачеством. Если вы увлекаетесь украинским казачеством, как вы можете не поддерживать рэкетиров?» — возмутился Корчинский.
По его словам, украинская бюрократия — «гири на ногах нации», и невозможно не сочувствовать человеку, который пришёл с гранатой в украинский Кабмин, «центр бюрократии и коррупции».
* Деятельность организации запрещена в РФ