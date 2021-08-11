Глава радикальной украинской националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский заявил 10 августа в видеоблоге на YouTube, что граждане Украины должны восхищаться соотечественниками-рэкетирами, в частности, захватчиком здания Кабмина Владимиром Прохничем

Корчинский сделал громкое заявление о состоянии украинских военных © Facebook, Korchynskyi Dmytro / Facebook, Korchynskyi Dmytro / Перейти в фотобанк Владимир Прохнич, бывший сапером в батальоне «Айдар».

Прохнича задержали, ему грозит уголовное наказание, но, если его признают невменяемым, он избежит лишения свободы.

Корчинский заявил, что запорожские казаки XVII века были большими беспредельщиками, чем «айдаровцы» и «азовцы».

«В связи с репрессиями патриотов меня очень удивляет реакция большинства сограждан: "Они же все рэкетиры" или "Как можно было прийти с гранатой в Кабинет министров". Это говорят люди, которые увлекаются казачеством. Если вы увлекаетесь украинским казачеством, как вы можете не поддерживать рэкетиров?» — возмутился Корчинский.

По его словам, украинская бюрократия — «гири на ногах нации», и невозможно не сочувствовать человеку, который пришёл с гранатой в украинский Кабмин, «центр бюрократии и коррупции».

* Деятельность организации запрещена в РФ