Украинский кулинар Евгений Клопотенко 10 августа снял видеорецепт приготовления вареников и рассказал, что придает их существованию смысл

По словам Клопотенко, в юности он считал, что готовить вареники долго и сложно, но с возрастом понял, что это «нормальная тема» и «такая себе дзен-практика по-украински».

Украинская кухня: готовим вареники с вишней © Фото: smak.ua

Для теста 300 г муки посолить, добавить 3 ст. л. масла и 180 мл горячей воды. Замесить крутое, тугое по структуре тесто. Сформировать вареники, варить в кипящей воде 6-7 мин., подавать с охлажденной сметаной, лучше достаточно жирной.

«Только надо понимать: сметана — это ключевое. Ибо придает существованию вареника смысл. Поэтому она должна быть прям офигенная», — подчеркнул повар.