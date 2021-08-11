По словам Клопотенко, в юности он считал, что готовить вареники долго и сложно, но с возрастом понял, что это «нормальная тема» и «такая себе дзен-практика по-украински».
Для начинки прогреть на сковороде 500 г черной смородины и 200 г сахара, пока не растает сахар, ягоды должны сохранить форму. Приправить черным перцем.
Для теста 300 г муки посолить, добавить 3 ст. л. масла и 180 мл горячей воды. Замесить крутое, тугое по структуре тесто. Сформировать вареники, варить в кипящей воде 6-7 мин., подавать с охлажденной сметаной, лучше достаточно жирной.
«Только надо понимать: сметана — это ключевое. Ибо придает существованию вареника смысл. Поэтому она должна быть прям офигенная», — подчеркнул повар.