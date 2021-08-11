Провокации против России — обязательная часть украинского проекта «Крымская платформа», заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов в комментарии РИА Новости 11 августа

«Крымская платформа» и неадекватные платформеры Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита «Крымская платформа», на котором планируется принять конкретные решения относительно «возвращения» полуострова. Он состоится 23 августа 2021 года. Власти Украины призвали присоединиться к саммиту ряду других государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.

«К сожалению, провокации против России — обязательная составная часть этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой платформы по деоккупации Крыма будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», — заявил Мурадов.

Он отметил, что организаторы «Крымской платформы» намерены долгосрочно расшатывать международную обстановку вокруг Крыма по заданию США и НАТО, и Россия должна быть к этому готова.