Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал совет родителям: как действовать, если ребенок заболел накануне поездки на море. Соответствующий пост он разместил в Instagram 10 августа

Языковой омбудсмен предложил Комаровскому покинуть Украину © Facebook, Тарас Кремінь

«Лечение симптоматическое — промыть нос, закапать сосудосуживающие капли, дать жаропонижающее — и его (лечение. — Ред.) вполне можно осуществить в поездке. Опять-таки мне совершенно непонятно, какие у вас принципы лечения вирусных инфекций. Если вы с вашей вирусной инфекцией поселитесь в комнате, где жарко, где нет возможности обеспечить адекватный микроклимат, если вы начнете кормить ребенка антибиотиками и гомеопатией, так, конечно, лучше сдавать билеты, сидеть дома и не отходить от родной поликлиники», — заявил Комаровский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФАРИОН ЗАБАНИЛИ В FACEBOOK ЗА «БИОМУСОР» И «ТЕЛО» В АДРЕС МАГУЧИХ.

В конце поста медик резюмировал, что самое главное, что нужно делать в подобных ситуациях, — не думать о плохом, ведь оно неизменно случается, а излишнее нагнетание ситуации к решению проблем еще никогда не приводило.