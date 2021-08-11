Создательница совместного клипа Аллы Пугачевой и Максима Галкина «Будь или не будь» Ирина Миронова 10 августа рассказала Lenta.ru, как снимали эту первую общую для двух звезд работу

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Так и появилась идея двух крупных боссов, соревнующихся друг с другом. Кроме того, примадонна пожелала еще и быть неузнаваемой в клипе.

«Она была кем-то между гейшей и главой японской мафии, ровно такую же роль я дала Галкину. В это мы играли — что это два равноправных мега-босса. А что там с ними дальше будет — противостояние, кокетство, и чем это закончилось», — пояснила она.

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По первоначальной задумке Мироновой в конце видео Галкин должен был взорваться в машине, которую для него заминировала Пугачева. Певица категорически отказалась от этой идеи.

Клип «Будь или не будь» вышел в 2001 году, еще через год пара выпустила совместный альбом «Это любовь», и только в 2005-м Пугачева развелась со своим предыдущим мужем Филиппом Киркоровым.