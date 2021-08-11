Клип вышел в 2001 году, когда отношения певицы и юмориста только зарождались и ему было 25 лет. Несмотря на разницу в возрасте и статусе Пугачева попросила тогда, чтобы в видео у них с Галкиным были равные роли.
Так и появилась идея двух крупных боссов, соревнующихся друг с другом. Кроме того, примадонна пожелала еще и быть неузнаваемой в клипе.
«Она была кем-то между гейшей и главой японской мафии, ровно такую же роль я дала Галкину. В это мы играли — что это два равноправных мега-босса. А что там с ними дальше будет — противостояние, кокетство, и чем это закончилось», — пояснила она.
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По первоначальной задумке Мироновой в конце видео Галкин должен был взорваться в машине, которую для него заминировала Пугачева. Певица категорически отказалась от этой идеи.
Клип «Будь или не будь» вышел в 2001 году, еще через год пара выпустила совместный альбом «Это любовь», и только в 2005-м Пугачева развелась со своим предыдущим мужем Филиппом Киркоровым.