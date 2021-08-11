Почти 10 миллионов свадеб сыграли на Украине с 24 августа 1991 года. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба министерства юстиции страны в своем Telegram-канале

Американские супруги после «брильянтовой» свадьбы умерли в один день от коронавируса © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк отметили в Минюсте.

Ведомство умолчало о статистике разводов. Однако известно, например, что во время карантина (2020 год) украинцы женились в шесть раз чаще, чем разводились. С другой стороны, число браков в 2020 году снизилось на треть по сравнению с 2019.