«За годы независимости в Украине органами государственной регистрации актов гражданского состояния было зарегистрировано более 9 млн 812 тысяч новых семей. Именно столько влюбленных пар протяжении последних 30 лет официально оформили свои отношения», — отметили в Минюсте.
Ведомство умолчало о статистике разводов. Однако известно, например, что во время карантина (2020 год) украинцы женились в шесть раз чаще, чем разводились. С другой стороны, число браков в 2020 году снизилось на треть по сравнению с 2019.