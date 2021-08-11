Для встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, которая должна состояться 30 августа в Вашингтоне, выбран очень неблагоприятный день. Об этом на днях заявил астролог Влад Росс, слова которого привел «Главред»

Эффективный тандем: астролог увидел в гороскопе Авакова интересное будущее

Во-первых, объяснил Росс, в этот день будет ущербная Луна, когда нельзя проводить важные встречи и переговоры. К тому же перелёты в это время могут быть опасными.

«Во-вторых, как раз начнется критический 23-й лунный день. Более того, Луна будет в соединении с Черной Луной в Близнецах, из-за этого мы можем надеяться на один результат этой встречи, но переговоры произойдут совсем по-другому. Возможен обман и недоверие», — отметил астролог.

Он добавил, что, кроме того, в это время Марс будет находиться в оппозиции к Нептуну, что также усложнит ход переговоров и достижение взаимопонимания.

Специалист предложил перенести встречу Зеленского и Байдена на вторую половину сентября.

«К тому времени уже и американские конгрессмены выйдут из отпуска и будут находиться на своих рабочих местах. На 30 августа встреча назначалась специально, чтобы Зеленский не смог встретиться с конгрессменами, которые в состоянии заблокировать запуск "Северного потока-2", потому что поддержка этого решения со стороны конгрессменов, причем и демократов, и республиканцев, очень велика. Украинскому руководству следовало бы перенести встречу на период после 15 сентября», — подчеркнул Росс.

По его мнению, для Зеленского не так важна встреча с Байденом, как встречи с конгрессменами, поскольку на продуктивный разговор с американским президентом рассчитывать не приходится ввиду его личного отношения к украинскому коллеге.