Йота-вариант коронавируса (B. 1.526) может повысить коэффициент летальности при заражении COVID-19 на 46-82% среди лиц старшего возраста. К такому выводу пришли специалисты Департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета, сообщается на днях на medrxiv.org

Украина получит из США «чудо-оружие» против коронавируса © pixabay исследования ученые проанализировали эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020 по апрель 2021 года, проведя математическое моделирование для определения скорости передачи, способности к уклонению от иммунитета и летальности указанного штамма.

Авторы работы установили, что по сравнению с другими штаммами йота-вариант увеличивал коэффициент летальности при заражении на 46% у лиц в возрасте 45-64 лет, на 82% — в диапазоне 65-74 лет, на 62% — для лиц старше 75 лет.

Кроме того, по оценкам специалистов, скорость передачи B. 1.526 была на 15-25% выше, чем у ранее циркулировавших штаммов. При этом он мог преодолевать иммунитет у 0-10% ранее перенесших инфекцию.

Йота-штамм COVID-19 впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, позднее он распространился по всем США, впоследствии его обнаружили еще в 27 странах мира. По данным ученых, йота была доминирующим штаммом в Нью-Йорке в период с ноября 2020 по март 2021 года, с появлением более заразного варианта B. 1.1.7 (альфа) распространенность B. 1.526 постепенно снижалась.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте включила йоту в список штаммов, «представляющих интерес». В список «вызывающих озабоченность» ВОЗ внесла четыре варианта: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).