В возрасте 89 лет умер последний внук украинского поэта Ивана Франко - Роланд Франко. О случившемся 11 августа в Facebook сообщил Международный фонд Ивана Франко

«С грустью сообщаем, что 11 августа, на 90-м году жизни оборвалось земное бытие последнего внука Ивана Франко — Роланда Франко», — говорится в сообщении.

Умер скандальный украинский художник Александр Ройтбурд © Facebook, Sergiy Aniskov Роланд Франко был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании. По его ходатайству в 1996-м Украина бесплатно получила от британского министерства иностранных дел научно-исследовательскую станцию «Фарадей» в Антарктике. Сейчас эта станция называется «Академик Вернадский».

В 1997 года Франко младший стал заместителем председателя правления Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия имени О. Гончара, а в 2015-м возглавил правление Международного фонда имени своего деда.