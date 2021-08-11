В Киеве после введения первой дозы препарата от коронавируса Moderna умерла женщина. Об этом 10 августа сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает APnews

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

«Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема — как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке», — сказал Кравченко.

По его мнению, погибшая заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут ни при чем.

«Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм "Дельта"», — возмутился Кравченко.

В июле на Украине зафиксировали первую смерть после вакцинации препаратом Pfizer. В Виннице спустя четыре часа после прививки от коронавируса скончался 47-летний местный житель.