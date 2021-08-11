В начале месяца 50-летняя украинка прилетела из Турции. Через несколько дней она вакцинировалась незарегистрированным препаратом.
«Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема — как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке», — сказал Кравченко.
По его мнению, погибшая заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут ни при чем.
«Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм "Дельта"», — возмутился Кравченко.
В июле на Украине зафиксировали первую смерть после вакцинации препаратом Pfizer. В Виннице спустя четыре часа после прививки от коронавируса скончался 47-летний местный житель.