Экс-посол Азербайджана в Белоруссии Исфандияр Вагабзаде резко ответил главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав его и «его нацию» свиньями. Видео опубликовал армянский портал «Инфотека 24» 10 августа

Жириновский назвал условие уничтожения Украины © Пресс-служба Государственной Думы РФ / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанк

Вагабзаде записал в ответ видео, в котором назвал политика «жирной свиньей», а русских — свиньями, которые воняют.

«Володь, слушай, жирная свинья, старый осел… Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация… Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», — заявил доктор филологических наук Вагабзаде.

По его словам, из Азербайджана в Россию каждый день направляют икру, рыбу и деньги, а жители республики в это время «умирают с голоду». Вместо рыбы и икры он пообещал отправить Жириновскому намордник, купленный за собственные деньги.

После высказываний Жириновского о конфликте в Нагорном Карабахе в МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах РФ, которому вручили ноту. Лидер ЛДПР заявлял, что Южный Кавказ является зоной российского влияния, а Россия должна подчинить себе все территории Российской империи и Советского Союза.