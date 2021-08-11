Отмечается, что Костюшкин требует от молодой исполнительницы 900 тысяч рублей. Его адвокат Роман Лалаян рассказал, что Монеточка до сих пор не ответила на претензии музыканта.
«Ответа от ответчика нет. Нет никаких писем, ничего. Мы знаем, что она получила все наши документы. А то, что приедут или не приедут, мы не знаем. Предложения первичные — их мы не приняли. Менеджмент ее предложил, по-моему, 100 толи 200 долларов за песню. Мы готовы отстаивать свои права в суде», — заявил защитник.
Директор Монеточки отказался от комментариев.
«Ну, вот посмотрим, как будут в этот день ощущения, как звезды сложатся», — иронично ответил он.
Скандал вокруг песни «Мама, я не зигую» длится уже не один год, и пока что певицу не смогли поймать на плагиате.