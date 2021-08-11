В конце июля экс-солист группы «Чай вдвоем», одессит Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку за нарушение авторских прав на песню «Женщина, я не танцую», которую певица переделала в «Мама, я не зигую». Об этом 10 августа сообщил Telegram-канал «Звездач»

«Хватит материться, нормально все с позицией»: суд назначил дату рассмотрения иска Костюшкина к Монеточке © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Роман Лалаян рассказал, что Монеточка до сих пор не ответила на претензии музыканта.

«Ответа от ответчика нет. Нет никаких писем, ничего. Мы знаем, что она получила все наши документы. А то, что приедут или не приедут, мы не знаем. Предложения первичные — их мы не приняли. Менеджмент ее предложил, по-моему, 100 толи 200 долларов за песню. Мы готовы отстаивать свои права в суде», — заявил защитник.

Директор Монеточки отказался от комментариев.

«Ну, вот посмотрим, как будут в этот день ощущения, как звезды сложатся», — иронично ответил он.

Скандал вокруг песни «Мама, я не зигую» длится уже не один год, и пока что певицу не смогли поймать на плагиате.