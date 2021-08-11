Прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в дрифте на Софийской площади в Киеве 10 августа, в рамках расследования этого правонарушения. Об этом 10 августа сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает «Главред»

«Це офигенно!»: в скандальных съемках в центре Киева засветилась украинская рэперша Alyona Alyona © alyona alyona сказала она.

Эти автомобили устроили дрифт на Софийской площади для съемок, которые проводила частная компания. Проведение этих съемок киевские власти и полиция не разрешали. Известно, что в одной из машин проехалась и украинская рэперша Alyona Alyona.

После дрифта на Софийской площади остались следы от шин авто. Сейчас на месте работает частная клининговая компания, которая пытается их убрать.

Полиция Киева уже завела уголовное дело по этому поводу, но неизвестно, кем в нем будет проходить Alyona Alyona — соучастницей или свидетелем.