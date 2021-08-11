«По состоянию на 19:30 обе машины изъяты, продолжаются следственные действия», — сказала она.
Эти автомобили устроили дрифт на Софийской площади для съемок, которые проводила частная компания. Проведение этих съемок киевские власти и полиция не разрешали. Известно, что в одной из машин проехалась и украинская рэперша Alyona Alyona.
После дрифта на Софийской площади остались следы от шин авто. Сейчас на месте работает частная клининговая компания, которая пытается их убрать.
Полиция Киева уже завела уголовное дело по этому поводу, но неизвестно, кем в нем будет проходить Alyona Alyona — соучастницей или свидетелем.