Американский дипломат Амос Хохштейн назначен старшим советником госдепартамента по энергетической безопасности. Об этом 10 августа сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости

Коррупционер и изобретатель мутных схем: кого Байден назначил курировать «Северный поток – 2» © YouTube Амоса Хохштейна старшим советником госдепартамента по энергетической безопасности… Его непосредственной задачей будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод "Северный поток 2"», — сказано в заявлении Блинкена.

На днях стало известно, что бывший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн получил назначение на пост спецпосланника Госдепа по вопросам реализации проекта «Северный поток-2». Хохштейн известен своим критическим отношением к строительству газопровода. Источники в президентской администрации заявили, что таким образом Байден хочет повысить контроль за реализацией проекта.

В июле США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину. Обе стороны обязались поддерживать переход украинского энергетического сектора на экологичные ресурсы. Также Германия и США договорились наложить санкции на Россию, если она попытается использовать газопровод для политического давления.