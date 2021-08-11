Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 11 августа в своем Telegram указала на исчезновение «либерального флера» у западных стран на фоне протестов в Литве

Литва возьмет кредит, чтобы отгородиться от Белоруссии забором © REUTERS, Janis Laizans

«23 января 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа: "Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина". 10 августа 2021 полиция Литвы применила против протестующих у литовского парламента слезоточивый газ. Есть пострадавшие», — написала Захарова.

Также она вспомнила обращение Науседы, в котором говорится о свободе и демократии: «Демократия — не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие».

«Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?», — поинтересовалась представитель российского ведомства.

Накануне полиция Литвы применила слезоточивый газ против участников акции протеста у здания литовского парламента в Вильнюсе. Собравшиеся протестовали против намерения властей ограничить права не привившихся от коронавируса граждан.

В начале августа в В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что на территории Литвы избивают мигрантов, в том числе травмы есть у женщин и детей. Согласно заявлению ведомства, Литва также силой выдворяет мигрантов в Белоруссию.