Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству выработать ответ на новые санкции Запада. Об этом 10 августа сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передает belta.by

США расширили санкции против Белоруссии © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Ранее США ввели новые санкции против Белоруссии. Под ограничения попали Национальный олимпийский комитет, компании и предприятия оборонного, энергетического секторов, занятые в табачной, калийной промышленности, транспортной и строительной отраслях. Санкции распространяются на людей, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека. Великобритания также ввела в отношении Минска новые экономические ограничения, которые коснулись калийных удобрений, нефтепродуктов и товаров, используемых в производстве сигарет. Новые санкции приняла и Канада.

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии заявило, что «прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии», западные оппоненты «руководствуются холодным геополитическим расчетом».