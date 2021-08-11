Выполнение закона об украинизации привело к масштабным поборам и взяточничеству. Об этом 10 августа заявил глава Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook

Саакашвили нашел решение для Украины после запуска «Северного потока – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что до конца года сдать этот экзамен должны 100 тысяч чиновников, а штат Национальной комиссии по стандартам языке при этом составляет всего 27 человек.

«Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2 тысяч в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников», — сказал Саакашвили.

Он возмутился созданию комиссии по проверке знания языка, учитывая, что в стране есть система образования, которая выдает дипломы с подтверждением владения языком.