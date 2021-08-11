«Очень часто я вижу подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря — дошло. Не так давно на Украине создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка, а совсем недавно решили, что эта комиссия должна проверять уровень владения государственным языком всех, кто решил пойти работать на государственной службе», — написал Саакашвили.
Он подчеркнул, что до конца года сдать этот экзамен должны 100 тысяч чиновников, а штат Национальной комиссии по стандартам языке при этом составляет всего 27 человек.
«Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2 тысяч в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников», — сказал Саакашвили.
Он возмутился созданию комиссии по проверке знания языка, учитывая, что в стране есть система образования, которая выдает дипломы с подтверждением владения языком.